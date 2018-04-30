Сферические шатры сейчас очень актуальны и используют для проведения разным мероприятий. Перед тем как арендовать сферический шатер необходимо выбрать подходящий для вас тип шатра и размер.

Геодезические купола используются в различных целях. Основные из них:



подготовка помещения для проведения публичного мероприятия;



сборка сооружения для открытия кафе, планетария, выставочного комплекса и др.



Мобильные конструкции используются преимущественно как временные помещения. Их можно устанавливать как на асфальтной или бетонной, так и на грунтовой поверхности. На монтаж геокупола уходит несколько часов. Выходит, вечером уже может стоять оригинальное сооружение на городской площади, которая еще утром пустовала.

Если компании требуется сферический шатер для постоянной эксплуатации, его, как правило, покупают. Однако если потребность в такой конструкции разовая или она нужна не чаще 1-2 раз в год, оптимальным решением будет аренда геокупола — fullerdome.com/services/rent-geodesic-structures.

Виды геокуполов

Чтобы взять сферическую конструкцию в аренду, необходимо, в первую очередь, определиться с ее типом, ориентируясь на специфику проводимого мероприятия. Геокупола бывают двух видов:



FDS;



FDM.



Конструкции обоих типов представляют собой полусферы. Однако они отличаются по ряду параметров:



материалы для изготовления каркаса;



площадь покрытия;



наличие входов, окон.



FDS-купола изготавливаются из брусов твердых древесных пород. Они имеют 4 и более мощных колонн, на которых базируется полусферический каркас. Между ними имеются полукруглые своды, которые служат входами, то есть тентовое покрытие не доходит до площади основания.

FDM-купола собираются из металлических трубчатых профилей. Опоры таких конструкций имеются по всей окружности, прилегающей к площади основания, то есть полусфера полностью покрывается тентовой оболочкой. Чтобы в сооружение проникал воздух и можно было войти, устанавливаются окна и входы.

Подходящий шатер

Какой геодезический купол следует арендовать? Ответ на данный вопрос зависит от того, какое мероприятие планируется в нем провести. Если речь идет о частной торжественной встрече — банкет, фуршет, празднование Дня Рождения и др., то лучше всего подходит конструкция FDM. Закрытый шатер обеспечит защиту гостей от ветра, дождя и посторонних глаз. В нем можно удобно разместить столы и стулья.

Если же планируется проведение публичного мероприятия с большой проходимостью людей, то оптимальным решением становится аренда FDS-конструкции. Широкие входы (своды между колоннами) позволят беспрепятственно проходить внутрь сооружения и выходить из него десяткам посетителей одновременно. Проводимая выставка, ярмарка будут надежно защищены от внезапной непогоды тентом и феерия праздника станет разноситься на всю округу.