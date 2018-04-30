Отношения Грузии и НАТО никогда не были такими близкими, как сейчас, заявил грузинский премьер Георгий Квирикашвили. Мы подтвердили, что являемся надежным и достойным партнером альянса, — заявил он, выступая в понедельник в Тбилиси на форуме народной дипломатии НАТО — Грузия.

Отношения Грузии и НАТО никогда не были такими близкими, как сейчас, заявил грузинский премьер Георгий Квирикашвили. "Мы подтвердили, что являемся надежным и достойным партнером альянса", — заявил Квирикашвили, выступая в понедельник в Тбилиси на форуме народной дипломатии НАТО — Грузия. Он назвал отношения своей страны с альянсом "динамичными и насыщенными".По словам премьера, "члены альянса признают, что у Грузии есть все инструменты для подготовки к членству в НАТО". "Следовательно, со стороны НАТО есть твердое признание прогресса, достигнутого Грузией в направлении осуществления демократических реформ, модернизации Вооруженных сил и оборонных институтов", — приводит его слова РИА Новости.Квирикашвили рассказал, что в воскресенье встречался с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэссом Митчеллом. Последний, по словам Квирикашвили, поддержал территориальную целостность и суверенитет Грузии, а также стремление страны стать членом НАТО и ЕС.На прошлой неделе генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что Грузия обладает всеми необходимыми инструментами для подготовки к вступлению в НАТО.