Ситуацию вокруг иранского ядерного соглашения обсудили по телефону президент Франции Эммануэль Макрон и лидер Ирана Хасан Роухани. Беседа глав государств продолжалась больше часа.

Ситуацию вокруг иранского ядерного соглашения обсудили по телефону президент Франции Эммануэль Макрон и лидер Ирана Хасан Роухани. Беседа глав государств продолжалась больше часа.Согласно заявлению Елисейского дворца, Макрон и Роухани "договорились в ближайшие недели работать над сохранением содержания соглашения 2015 года во всех составляющих". Эммануэль Макрон высказал пожелание о сохранении иранского ядерного соглашения от 2015 года и о начале обсуждения по трем дополнительным темам: контролю ядерной активности после 2025 года, баллистической программе Ирана и ключевым региональным кризисам.Макрон и Роухани также договорились о совместной работе по ситуации в Йемене и Сирии, передает РИА Новости. По словам французского президента, его страна остается в рамках соглашения 2015 года с Ираном и будет работать для достижения прогресса по другим затронутым темам.