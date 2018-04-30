Французский президент Эммануэль Макрон опубликовал в Твиттере короткое видео с первыми секундами его телефонной беседы с президентом России Владимиром Путиным. Звонок Путину Макрон сделал с борта президентского самолета перед вылетом в Австралию.

Французский президент Эммануэль Макрон опубликовал в "Твиттере" короткое видео с началом его телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. Звонок Путину глава Пятой республики сделал с борта президентского самолета перед вылетом в Австралию.En ligne avec Vladimir Poutine, pour un nouveau point ensemble. L'Iran ne doit jamais posséder l'arme nucléaire. La stabilité de la région et la sécurité internationale en dépendent. Nous y travaillons, comme nous devons aussi œuvrer pour une paix juste en Syrie. pic.twitter.com/3LJms46XIx— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 30 апреля 2018 г.Целью беседы, по словам Макрона, было новое совместное обсуждение положения дел."Иран никогда не должен обладать ядерным оружием, — убежден французский президент. — От этого зависят стабильность региона и международная безопасность. Мы работаем над этим, как должны поработать и для справедливого мира в Сирии".Ранее сообщалось, что Путин и Макрон обсудили по телефону ситуацию вокруг соглашения по иранской ядерной программе, однозначно высказавшись за сохранение и неукоснительное выполнение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Этот план был принят в июле 2015 года Ираном и шестеркой международных посредников (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция и Германия).Президент США Дональд Трамп по итогам дискуссий с Великобританией, Германией и Францией не позже 12 мая должен объявить, останутся ли США участником СВПД. В рамках закона "О рассмотрении ядерного соглашения с Ираном" (INARA) американский президент обязан каждые 90 дней продлевать либо не продлевать режим снятия санкций с Исламской Республики.