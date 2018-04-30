Как говорить с Москвой? Этот вопрос поссорил главу МИД Эстонии Свена Миксера и президента Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера. Европе необходимо научиться говорить с Москвой на равных, отказавшись от высокомерного подхода, считает Юнкер. Это заявление он сделал в интервью газете Trouw из Нидерландов.
Как говорить с Москвой? Этот вопрос поссорил главу МИД Эстонии Свена Миксера и президента Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера. Европе необходимо научиться говорить с Москвой на равных, отказавшись от высокомерного подхода, считает Юнкер. Это заявление он сделал в интервью газете Trouw из Нидерландов.
По мнению Жана-Клода Юнкера, ни один вопрос безопасности в Европе не решается без России. Россия – не региональная держава, как когда-то ее назвал один из 45 президентов США, а важный участник игры на международном поле. Поэтому Европе нужно восстановить контакты с Москвой, добавил глава Еврокомиссии.
Иное мнение у Свена Миксера, сообщает РИА Новости. Таллин планирует строить отношения с Москвой, исходя из позиции силы, в интервью Sydney Morning Herald заявил глава МИД Эстонии Свен Миксер.
"Сила Европейского союза заключается в уважении демократии, правового государства и основных свобод. То, что лидеры нынешней России не разделяют те же самые фундаментальные ценности, несомненно, ставит границы тому, как Европа может общаться с Кремлем, — продолжил Миксер в интервью порталу эстонского телерадиовещания ERR. — Европа должна говорить с Россией с сильной, единой и принципиальной позиции, а о России мы должны говорить честно и без чрезмерной выдачи желаемого за действительное. Я согласен с замечанием Юнкера о том, что Россия играет важную роль в европейской безопасности, но, к сожалению, эта роль сегодня преимущественно негативная".
Москва ранее неоднократно заявляла, что разговаривать с ней языком санкций контрпродуктивно. Запад спровоцировал ухудшение отношений с Россией во время государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Это привело к возвращению Крыма и Севастополя в состав России, а также к вооруженному конфликту в Донбассе. Здесь военную операцию против населения Донецкой и Луганской областей, не признавших смену власти на Украине, начал Киев. Сначала она называлась АТО – антитеррористическая операция. А с 30 апреля 2018 года была переименована в Операцию объединенных сил. Эксперты считают, что так Киев делает ставку на военное решение конфликта и полностью отказывается от Минских соглашений, достигнутых при посредничестве Москвы, Берлина и Парижа. При этом Запад, не выполняя своих обязательств, постоянно обвиняет Россию во вмешательстве в украинские дела.
На ухудшение отношений с Россией западных стран повлияло также "дело Скрипалей". Экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в Солсбери были госпитализированы с признаками отравления неизвестным химическим веществом. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй тут же заявила, что за отравлением стоит Москва, которая использовала нервно-паралитический газ "Новичок". Позже обвинения Лондона в адрес Москвы постоянно менялись. Лондон в анализы Скрипалей, отправленные в европейские химлаборатории даже добавил для верности обвинения нервно-паралитический яд, стоящий на вооружении стран НАТО. Сделано это было, как заявил потом Лондон, чтобы проверить квалификацию европейских экспертов.
Европейские страны под прикрытием "Дела Скрипаля" выслали все вместе 60 российских дипломатов, а президент США Дональд Трамп, не разобравшись, один объявил персона нон-грата 60 дипломатических сотрудников из России. Москва ответила симметрично, уравняв численность диппредставительств США в России с количеством российских дипломатов в США.
И последняя промашка Запада: Вашингтон, Лондон и Париж нанесли ракетный удар по Сирии на основании фейкового видео о химатаке в Думе, сфабрикованного "Белыми касками". Москва доказала, что никакого применения химического оружия не было и в помине, в Гаагу приехали случайные свидетели и участники видео, которое было выдано за химатаку. Все они живы-здоровы и ничего о своем отравлении химоружием даже не подозревали.