Как говорить с Москвой? Этот вопрос поссорил главу МИД Эстонии Свена Миксера и президента Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера. Европе необходимо научиться говорить с Москвой на равных, отказавшись от высокомерного подхода, считает Юнкер. Это заявление он сделал в интервью газете Trouw из Нидерландов.

Как говорить с Москвой? Этот вопрос поссорил главу МИД Эстонии Свена Миксера и президента Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера. Европе необходимо научиться говорить с Москвой на равных, отказавшись от высокомерного подхода, считает Юнкер. Это заявление он сделал в интервью газете Trouw из Нидерландов.По мнению Жана-Клода Юнкера, ни один вопрос безопасности в Европе не решается без России. Россия – не региональная держава, как когда-то ее назвал один из 45 президентов США, а важный участник игры на международном поле. Поэтому Европе нужно восстановить контакты с Москвой, добавил глава Еврокомиссии.Иное мнение у Свена Миксера, сообщает РИА Новости. Таллин планирует строить отношения с Москвой, исходя из позиции силы, в интервью Sydney Morning Herald заявил глава МИД Эстонии Свен Миксер."Сила Европейского союза заключается в уважении демократии, правового государства и основных свобод. То, что лидеры нынешней России не разделяют те же самые фундаментальные ценности, несомненно, ставит границы тому, как Европа может общаться с Кремлем, — продолжил Миксер в интервью порталу эстонского телерадиовещания ERR. — Европа должна говорить с Россией с сильной, единой и принципиальной позиции, а о России мы должны говорить честно и без чрезмерной выдачи желаемого за действительное. Я согласен с замечанием Юнкера о том, что Россия играет важную роль в европейской безопасности, но, к сожалению, эта роль сегодня преимущественно негативная".Москва ранее неоднократно заявляла, что разговаривать с ней языком санкций контрпродуктивно. Запад спровоцировал ухудшение отношений с Россией во время государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Это привело к возвращению Крыма и Севастополя в состав России, а также к вооруженному конфликту в Донбассе. Здесь военную операцию против населения Донецкой и Луганской областей, не признавших смену власти на Украине, начал Киев. Сначала она называлась АТО – антитеррористическая операция. А с 30 апреля 2018 года была переименована в Операцию объединенных сил. Эксперты считают, что так Киев делает ставку на военное решение конфликта и полностью отказывается от Минских соглашений, достигнутых при посредничестве Москвы, Берлина и Парижа. При этом Запад, не выполняя своих обязательств, постоянно обвиняет Россию во вмешательстве в украинские дела.На ухудшение отношений с Россией западных стран повлияло также "дело Скрипалей". Экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в Солсбери были госпитализированы с признаками отравления неизвестным химическим веществом. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй тут же заявила, что за отравлением стоит Москва, которая использовала нервно-паралитический газ "Новичок". Позже обвинения Лондона в адрес Москвы постоянно менялись. Лондон в анализы Скрипалей, отправленные в европейские химлаборатории даже добавил для верности обвинения нервно-паралитический яд, стоящий на вооружении стран НАТО. Сделано это было, как заявил потом Лондон, чтобы проверить квалификацию европейских экспертов.Европейские страны под прикрытием "Дела Скрипаля" выслали все вместе 60 российских дипломатов, а президент США Дональд Трамп, не разобравшись, один объявил персона нон-грата 60 дипломатических сотрудников из России. Москва ответила симметрично, уравняв численность диппредставительств США в России с количеством российских дипломатов в США.И последняя промашка Запада: Вашингтон, Лондон и Париж нанесли ракетный удар по Сирии на основании фейкового видео о химатаке в Думе, сфабрикованного "Белыми касками". Москва доказала, что никакого применения химического оружия не было и в помине, в Гаагу приехали случайные свидетели и участники видео, которое было выдано за химатаку. Все они живы-здоровы и ничего о своем отравлении химоружием даже не подозревали.