Уже совсем скоро Россия встретит Чемпионат мира по футболу.

Уже совсем скоро Россия встретит Чемпионат мира по футболу.Болельщики на "Самара Арене" проверяют на прочность трибуны нового стадиона. Еще несколько месяцев назад здесь повсюду стояли строительные краны, а теперь уже играют команды российского чемпионата. Билеты на первую игру продали всего за 5 часов еще неделю назад. Именно на этой арене российская сборная сыграет свой решающий матч Чемпионата мира по футболу — против сборной Уругвая.45 тысяч мест для зрителей — это больше, чем на стадионе команды "Челси" в Лондоне. Два яруса трибун. Навес над креслами, который пригодился этим же вечером: на поле — дождь, а на трибунах — сухо.Специально для "Самара Арены" газон выращивали на границе Германии и Нидерландов. Оттуда везли на 22-х фурах. Рулоны сначала раскатывают по полю, потом специальный аппарат сдвигает куски встык друг к другу, а дальше на стадион выезжает огромная швейная машинка.Девять тысяч километров нитей — расстояние больше, чем от Москвы до Нью-Йорка. Такой же газон лежит на стадионе знаменитого клуба "Реал" (Мадрид) в Испании. За покрытием поля внимательно следят на каждом стадионе, где пройдут игры чемпионата.До первого матча на легендарных "Лужниках" еще полтора месяца, а на газон уже заходить запрещено. Специалисты рассыпают семена, чтобы нигде не осталось оголенных мест. Тут же стоит лампа, которая имитирует солнечный свет.Чтобы опробовать "Казань Арену", местный министр спорта дальше бровки не заходит: мяч чеканит с краю. Здесь газон — искусственный. Живую траву на стадионе защищает так называемая система сигнализации."Это звуковой эффект, который отгоняет птиц, чтобы они сюда не залетали и не портили газон", — рассказал Владимир Леонов, министр по делам молодежи и спорту Республики Татарстан.До момента, когда по этому коридору пройдут суперзвезды футбола со всего мира, остаются около шести недель. Приедут спортсмены из 32 стран. Это будет первый случай в истории, когда Чемпионат мира по футболу проходит одновременно в двух частях света: Европе и Азии.От самого восточной точки – Екатеринбурга — до самой западной — Калининграда — 3 тысячи километров. Матчи будут проходить в 11 городах. Причем каждый иностранец, кто захочет увидеть все игры своей команды, посетит минимум три города: так задумано организаторами.Паула — из Колумбии. Отборочные матчи ее сборной пройдут в Саранске, Самаре и Казани. Она уже купила билеты и пришла получить паспорт болельщика.Сначала вы покупаете билет на свою фамилию, после этого в центре выдачи — они уже работают во всех городах, где будут проходить матчи, — вам выдают бейдж с фотографией и личными данными.Иностранцы, получив паспорт болельщика, могут свободно въезжать страну без российской визы. Кроме того, паспорт болельщика дает право бесплатно перемещаться между городами и иностранцам, и россиянам. Например, живете вы в Саранске, а билет купили на матч в Калининграде. Заходите на сайт tickets.transport2018.com, бронируете дату и получаете бесплатное место в поезде. Чем раньше, тем лучше — количество бесплатных мест ограничено. Но и билеты не дорогие.Вот так выглядят двухэтажные поезда, которые ходят между Москвой и Казанью. Такие же ездят в Самару, Адлер. В них хватает места, чтобы сидеть на нижней полке, не пригибаясь. Чуть меньше места на второй полке. То же самое на первом этаже. Для всех пассажиров установлен кулер, здесь и горячая и холодная вода – все, естественно, бесплатно. Главное преимущество таких поездов — в том, что цена билета на старые маршруты примерно в два раза меньше. Например, билет до Казани можно купить всего за две с небольшим тысячи рублей.Опытные путешественники в соседнем купе тут же поправляют: на нем можно проехать и дешевле, бывают акции, билет можно купить за тысячу рублей.До каждого из городов-участников чемпионате на поезде можно добраться максимум за сутки, на самолете – за два часа.За каждой футбольной командой во время чемпионата будет закреплен самолет. Например, сборная Перу будет жить в Подмосковье: для нее уже подготовили и тренировочный стадион, и гостиницу. Играть перуанцы при этом будут в Саранске, Екатеринбурге и Сочи.Чтобы все работало слаженно, в региональных аэропортах проходят регулярные тренировки. Группу волонтеров, имитирующих футболистов, привозят ко входу в аэропорт, включают секундомер и проверяют, сколько времени уйдет на проход через все зоны досмотра. Даже если кто-то потерял посадочный талон или забыл сдать багаж, все успеют исправить за 30 минут. Проверки на границе тоже будут занимать совсем немного времени.Чтобы не допустить сбоев, во многих аэропортах обновили оборудование. Новейшая, уникальная для России система сортировки багажа, которую тестируют в аэропорту Домодедово. Она не просто в три раза быстрее нынешней, но и значительно надежнее. Когда вы будете сдавать багаж, в бирку будет зашиваться чип с информацией, куда и когда должен улететь этот багаж. После этого сумка падает в лоток, который везет ее к самолету. Даже если бирка порвется, это не страшно, потому что специальный сенсор на этом лотке уже считал информацию, — сумка точно никуда не пропадет.В Самарской области вообще построили новый аэропорт. Долгое время пассажиры толкались в старом тесном здании советских лет. За полгода до Чемпионата мира в Самаре открыли новую взлетно- посадочную полосу. Установлена современная свето-сигнальная система. Кроме того, длина полосы — 3 тысячи метров: это означает, что дальнемагистральные суда могут приземляться прямо здесь и туристам не придется делать транзитные пересадки в других городах для того, чтобы попасть на футбольные матчи в Самаре.Стремление нажиться на туристах жестко пресекают.Полтысячи гостиниц по всей стране в преддверии чемпионата начали завышать цены. Причем не только отельеры, но и владельцы апартаментов. Роспотребнадзор за такими следит и штрафует их. Многие россияне готовы принимать гостей у себя в квартире. И абсолютно бесплатно.На улице еще 13 градусов, но ради кадра на фоне символики чемпионата, которую устанавливают по всему городу, они снимают и пуховики, и куртки. Ради футболок с надписью "Волонтер" они трудились последние полгода: изучали историю региона, чтобы рассказать иностранцам, если спросят на улице, "подтягивали" языки.Из 177 тысяч заявок от желающих стать волонтерами отобрали примерно 17 тысяч. Это, кстати, мировой рекорд: конкурс — 116 человек на место. Полтора миллиона туристов, которых ожидают летом, по данным Ростуризма, волонтеры будут сопровождать на каждом шагу от аэропорта до отеля. И больше всего приедет туристов из Китая и США."Чемпионат мира по футболу — отличный способ и повод для простого рядового американца не слушать всякую ерунду, что говорят, а увидеть все своими глазами. Политики никуда не денутся, они продолжают тот или иной диалог, а вот футбол нас приблизит. Это касается и Китая, и США. Взыскательного болельщика не обманешь. Люди приезжают туда, где хорошо, а у нас этим летом в России будем даже не хорошо, а здорово!, — уверен спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. — Вспомните Сочи, многие другие спортивные соревнования. Мы — чемпионы по возможности провести действительно лучший в мире спортивный турнир"."Масштабнее события в жизни планеты не бывает. Чемпионат мира — это не только матчи, это фан-зоны, толпы людей", — отметил комментатор Владимир Стогниенко. Он осматривает свое будущее рабочее место на стадионе. По правилам Чемпионата мира для комментаторов не делают никаких кабинок — трансляции они ведут прямо с трибуны. Экраны и микрофоны установят на столах. Показывать будут не только события на поле, но и то, что происходит за кулисами, под трибунами.Двадцать пять мягких кресел с надписью "Казань Арена" — так выглядит раздевалка стадиона, на котором во время Чемпионата мира будут блистать звездные сборные из Франции, Германии, Испании. Здесь же установлена тренерская доска, на которой во время перерыва будут обсуждать и дорабатывать игровые комбинации.Кстати, на третьем кресле с краю в гостевой раздевалке сидел сам Криштиану Роналду. Во время Кубка конфедераций, который проходил в том числе здесь. Прямиком из раздевалки спортсмены попадают в разминочную зону, где начинают разогреваться. И уже для основной тренировки выходят на поле.Официальный мяч чемпионата уже опробовал Леонель Месси. Из цветов — черный, белый и оттенки серого. Ребятам, которые приходят на экскурсии на футбольную арену, его разрешают только сфотографировать. Группа хоккеистов из Челябинска. Она уже разгромила ровесников из Казани и верит, что у сборной тоже получится.