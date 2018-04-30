В поселке Каменка Сумской области Украины разрушен памятник Герою Советского Союза Николаю Ватутину. Правоохранительные органы пока не сделали никакого заявления по этому поводу.

В поселке Каменка Сумской области Украины разрушен памятник Герою Советского Союза Николаю Ватутину. Правоохранительные органы пока не сделали никакого заявления по этому поводу, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.Генерал армии Николай Ватутин в годы Великой Отечественной войны возглавлял 1-й Украинский фронт, который под его командованием освободил Киев от немецко-фашистских захватчиков. Памятники Ватутину в разных городах Украины разрушают периодически. Кроме того, националисты неоднократно оскверняли могилу генерала в Мариинском парке Киева. В конце июля прошлого года семье Ватутина было предложено перезахоронить прах полководца в другом месте.