Актриса Наталья Селезнева попала в одну из столичных клиник. Медики диагностировали у 72-летней артистки перелом и срочно ее прооперировали.

Актриса Наталья Селезнева попала в одну из столичных клиник. Медики диагностировали у 72-летней артистки перелом и срочно ее прооперировали.Как рассказал муж актрисы Владимир Андреев в эфире программы "Ты не поверишь!", Наталья Селезнева сломала шейку бедра. Сейчас звезда советского кино активно восстанавливается."Сейчас Наташе уже лучше. Она стоически перенесла всю эту историю. Запустила травму, думала, само пройдет. В итоге, ей пришлось делать операцию на бедре", – заявил Андреев.По его словам, Селезнева держится стоически. "Она не брошена, за ней, слава Богу, есть кому ухаживать. Я провожу практически все время рядом. Сейчас жена уже планирует вернуться к работе, а также сесть на диету", – заявил супруг артистки.Андреев отметил, что Селезнева получила травму случайно. Перелом шейки бедра может обернуться потерей двигательной активности, но Наталья Игоревна пытается любыми способами не допустить этого. "Она хочет снова творить и ходить", – отметил мужчина.Ранее сама Наталья Селезнева пожаловалась, что стала слишком часто попадать в больницу. Народная артистка России ломала руку и даже получила серьезные травмы лица во время падения на улице. Однако актриса сохраняет оптимистичный настрой, следит за своей внешностью и фигурой.