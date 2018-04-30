Израильская разведка добыла полтонны секретных материалов, доказывающих наличие у Ирана военно-ядерной программы, объявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран в 2017 году спрятал архивы по ядерному оружию.Нетаньяху сослался на данные израильской разведки, которая добыла полтонны секретных материалов, доказывающих наличие у Ирана военно-ядерной программы, включая 55 тысяч страниц текстовых документов по проекту "Амад", передает РИА Новости.Обвинение прозвучало в прямом эфире местного телевидения во время международной дискуссии о необходимости пересмотра ядерной сделки с Ираном, передает ТАСС. Эта сделка основана на лжи Тегерана, подчеркнул Нетаньяху.