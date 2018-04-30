Памятник советскому генералу Николаю Ватутину в сумском селе Каменка на Украине не разрушен, а похищен. Это сделали радикалы из ультраправой украинской организации Рассвет.

Памятник советскому генералу Николаю Ватутину в сумском селе Каменка на Украине не разрушен, а похищен. Это сделали радикалы из ультраправой украинской организации "Рассвет".Генерал Ватутин в Великую Отечественную войну возглавлял Первый украинский фронт во время битвы за Днепр и освобождения Киева, напоминает РИА Новости. Машина генерала Ватутина попала в засаду УПА (запрещена в России) 29 февраля 1944 года. Ватутин и другие офицеры вступили в перестрелку с боевиками. При этом генерал был ранен в бедро. Тяжело раненного военачальника на поезде доставили в киевский госпиталь. Но у офицера развилась газовая гангрена. Он скончался от заражения крови 15 апреля 1944 года. Генерал был похоронен в Киеве в Мариинском парке.В мае 2015 года на Украине вступил в силу закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов". Закон запрещает пропаганду советской символики, предполагает переименование названных в честь советских государственных деятелей городов и улиц.Вандалы неоднократно обливали краской памятники генералу Ватутину в разных городах Украины. В 2017 году такие инциденты были в центре Полтавы и Киева.1 июня 2017 года Киевский горсовет решил переименовать названный в честь генерала Ватутина проспект. Проспект был переназван именем уроженца Львова Романа Шухевича — лидера Украинской повстанческой армии (УПА, боевое крыло Организации украинских националистов).