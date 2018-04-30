На встрече с фракцией правящей Республиканской партии Армении оппозиционный политик Никол Пашинян рассказал, что хочет сформировать правительство согласия. При этом он отметил важность добрососедских отношений с Россией и Европейским Союзом.

Лидер оппозиционного движения Армении Никол Пашинян хочет сформировать "правительство согласия". Об этом он заявил на встрече с фракцией правящей Республиканской партии Армении.Политик также назвал отношения с Россией стратегическими и высказался за развитие связей с Европейским Союзом. При этом Пашинян отметил, что эти связи не должны идти в ущерб международным отношениям, передает "Интерфакс"."Неправильно характеризовать наше движение проамериканским, пророссийским. Наше движение проармянское", — сказал он.Пашинян стал единственным кандидатом на пост премьера после отказа всех фракций выдвигать кандидатуры. Однако оппозиционеру для избрания нужно 53 голоса из 105. Следовательно, за него должны проголосовать не только оппозиционные фракции, но и часть депутатов правящей Республиканской партии Армении. Вопрос об избрании премьера парламент Армении рассмотрит 1 мая, сообщает РИА Новости.