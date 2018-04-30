Ребятам рассказали о медицинских и социальных последствиях употребления запрещенных веществ...

Московскую молодежную антинаркотическую площадку посетили воспитанники центров содействия семейному воспитанию «Южный» и «Полярная звезда» Департамента труда и социальной защиты населения г. Москвы.В начале мероприятия посетители осмотрели экспозицию площадки. Ребята узнали о медицинских и социальных последствиях употребления запрещенных веществ.Сотрудники полиции подробно рассказали ребятам об ответственности за участие в незаконном обороте наркотиков, напомнив о строгости наказания для лиц, занимающихся сбытом, хранением, изготовлением и распространением запрещенных средств и веществ.После посещения площадки сотрудники центров выразили признательность сотрудникам полиции за предоставленную возможность посетить площадку и отметили, что такие мероприятия необходимы подросткам и в будущем позволят им сделать правильный выбор в сложной ситуации.УНК ГУ МВД России по г. Москве