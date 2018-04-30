Встречи инспекторов ГИБДД с представителями ведомств прошли в Гороховецком и Вязниковском районах области.

Ежедневные задачи по оперативному реагированию на неотложные ситуации, связанные с защитой жизни и здоровья граждан, а так же охраной имущества от преступных посягательств вместе с полицейскими выполняют сотрудники МЧС и Россгвардии. Автомобили оперативных служб выделяются из общего транспортного потока специальным цветографическим оформление, а так же наличием устройств для подачи специальных световых и звуковых сигналов. Однако отличительные особенности не страхуют от случаев попадания в дорожно-транспортное происшествие, поэтому сотрудники Госавтоинспекции регулярно проводят профилактические беседы с представителями оперативных служб. На днях встречи прошли в Вязниковском и Гороховецком районах.Инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД России по Вязниковскому району старший лейтенант полиции Александр Семенов в ходе встречи с сотрудниками ФГКУ «3-й отряд Федеральная противопожарная служба города Вязники» рассказал об основных нарушениях, допускаемых участниками дорожного движения и приводящих к дорожно-транспортным происшествиям, а так же об административной и уголовной ответственности за нарушение ПДД, особо отметив санкции за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Кроме этого, инспектор ответил на вопросы о процедуре оформления европротокола и получения государственных услуг по линии Госавтоинспекции в электронном виде.Аналогичные темы были озвучены во время встречи сотрудников ОГИБДД Отд МВД России по Гороховецкому району с сотрудниками ПСЧ – 38 ФГКУ «З ОФПС по Владимирской области» и ПЦО ОВО по Вязниковском району.