Президент Петр Порошенко подтвердил получение Украиной долгожданного оружия – американских противотанковых комплексов Javelin. Ранее Госдеп подтвердил их отправку Киеву.

Президент Петр Порошенко подтвердил получение Украиной "долгожданного оружия" – американских противотанковых комплексов Javelin. Ранее Госдеп подтвердил их отправку Киеву.Порошенко заявил, что ПТРК "значительно укрепили мощный сдерживающий эффект украинской боеспособности и евроатлантической безопасности". Кроме того, в своем "Фейсбуке" он в очередной раз назвал Россию "агрессором" и поблагодарил президента США Дональда Трампа за "поддержку Украины, защиту свободы и демократии". "Вашингтон не только выполнил нашу совместную договоренность — он продемонстрировал лидерство и важный пример", — добавил он.В этот же день Порошенко пригрозил врагам двумя словами из трех букв — ООС и АТО. Он сказал, что последняя исчерпала себя, но ничто не помешает ее перезапустить. Президент Украины также отметил, что именно АТО позволила провести в стране "честные выборы" и разрушить "планы РФ".