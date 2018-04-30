В Донбассе с 30 апреля началась операция объединенных сил, заявил президент Украины и верховный главнокомандующий Петр Порошенко. Широкомасштабная антитеррористическая операция (АТО), заявил Порошенко, завершается. Теперь в Донецкой и Луганской областях будет начата военная армейская операция.

В Донбассе с 30 апреля началась операция объединенных сил (ООС). Об этом заявил президент Украины и верховный главнокомандующий Петр Порошенко. Широкомасштабная антитеррористическая операция (АТО), заявил Порошенко, завершается. Теперь в Донецкой и Луганской областях будет начата военная армейская операция. Руководство операцией будет осуществлять военное руководство, а не СБУ."Мы сейчас начинаем военную операцию под руководством Вооруженных сил Украины для обеспечения защиты территориальной целостности, суверенитета и независимости нашего государства... – цитирует Петра Порошенко "Интерфакс". — АТО закончилось, противостояние агрессии, отпор российскому агрессору завершится тогда, когда будет освобожден последний лоскуток украинской земли, причем как на территории Донецкой и Луганской областей, так и на территории оккупированного Крыма".При этом Порошенко подчеркнул, что завершение действия АТО не лишает его возможности объявлять АТО в любое время, когда возникнет террористическая угроза на освобожденных территориях. Кроме того, Порошенко заявил, что спецоперация выполнила поставленные задачи в условиях, когда прежнее украинское руководство развалило национальную армию.Смена формата операции украинских силовиков в Донбассе не изменит ситуацию на линии соприкосновения, заявил РИА Новости руководитель представительства Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня Руслан Якубов. По его словам, это значит, что Киев встал на военный путь решения конфликта, окончательно отбросив политические договоренности и достигнутые Минские соглашения.Донецк привержен мирным соглашениям, снова подчеркнул Руслан Якубов. Но, продолжил он, в случае агрессии со стороны Киева силы ДНР оставляют за собой право применять все необходимые меры и средства для защиты мирного населения.Представитель ДНР заявил, что с апреля 2015 года, когда был начат конфликт в Донбассе, Киев ничего не предпринял для разрешения ситуации мирным путем.Донецк и Луганск заявили о своей независимости от Киева после февральского госпереворота на Украине 2014 года. В марте 2014 года референдум о возвращении в Россию был проведен в Севастополе и на Крымском полуострове. В ДНР и ЛНР население проголосовало за независимость от Украины.По последним данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе с того времени стали более 10 тысяч человек.