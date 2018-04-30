Лена Хромина заявила, что на проекте потеряла свои волосы. Откровения звезды Дома-2 шокировали народ.

Лена Хромина заявила, что на проекте потеряла свои волосы. Откровения звезды "Дома-2" шокировали народ."Набрала 6 кило, потеряла все волосы в драках, заразилась вредными привычками. Что дальше?! Ждать "принца на белом коне", который поможет прийти в себя?" – написала Хромина в Instagram (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим.ред.)."Я скучаю по своей работе. Рисовать и ходить по подиуму оказалось проще, чем строить отношения. Кажется уже, что я совсем не смогу построить Любовь. А может пора уже домой?" – заявила звезда телестройки.Поклонники были удивлены откровениям своей любимицы. "Ужас какой", "Все девочки на проекте пухнут", "Лена, береги себя", "Жалко такие красивые волосы", – написали Хроминой фанаты.Другие же обратили внимание на вопрос Лены об уходе. Поклонники "Дома-2" стали уговаривать Хромину остаться. "Лен, ты пушка, какой уходить? Без тебя проект тухнет, ты зажигалка", "Хоть я тебя и не долюбливаю, но признаюсь что если ты уйдешь то там реально не на что смотреть особенно остров стухнет", "А мне Лена нравится! Из девчонок самая классная на проекте, приятно смотреть".Отметим, что Хромина считается одной из главных скандалисток "Дома-2". Девушка не лезет за словом в карман, а когда заканчивают аргументы, она с легкостью прибегает к рукоприкладству.