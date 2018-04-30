Причина возгорания устанавливается
Причина возгорания устанавливается
В Суздальском районе 58-летняя женщина погибла при пожаре на даче, передает ГУ МЧС России по Владимирской области. Возгорание началось вечером 29 апреля в доме №30 по улице Красная Горка в поселке Никульское.
Пожарные были на месте через 15 минут. Они полностью ликвидировали огонь к 22.50. В тушении принимали участие 15 человек и 5 единиц техники. Общая площадь горения составила 108 квадратных метров.
При осмотре обгоревших конструкций сотрудники МЧС обнаружили труп женщины 1960 года рождения.
Ведется проверка. Точная причина пожара устанавливается.