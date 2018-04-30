Почти шахматная многоходовка в британском кабмине, где за несколько часов решилась судьба главы МВД. Место перепутавшей британцев карибского происхождения с нелегалами и обманувшей парламентариев Эмбер Радд занял первый в истории королевства министр обороны пакистанского происхождения. Как за прошлое Терезы Мэй своим будущим расплачиваются ее ближайшие сторонники?

Почти шахматная многоходовка в британском кабмине, где за несколько часов решилась судьба главы МВД. Место перепутавшей британцев карибского происхождения с нелегалами и обманувшей парламентариев Эмбер Радд занял первый в истории королевства министр обороны пакистанского происхождения. Как за прошлое Терезы Мэй своим будущим расплачиваются ее ближайшие сторонники?Министр внутренних дел Эмбер Радд объяснила свою отставку тем, что она непреднамеренно ввела в заблуждение парламент. Она утверждала, что ничего не знала о существующих в ее же министерстве разнарядках на количество высылаемых из страны нелегальных эмигрантов. Но когда в прессу попали подписанные ею же самой бумаги, стало понятно, что Эмбер Радд говорила неправду. Пикантность ситуации в том, что пресловутые планы по высылке мигрантов достались ей в наследство от бывшего министра внутренних дел Терезы Мэй, которая сейчас возглавляет правительство Великобритании."Эмбер Радд ясно дала понять, по каким причинам она покинула свой пост — поскольку информация, которую она предоставляла Палате общин, была неверной. Что касается времени, когда я была главой Министерства внутренних дел — у нас были соответствующие данные в отношении выдворения из страны людей, находящихся здесь нелегально. Это — важный момент", — говорит сама Мэй.Лидер оппозиции Джереми Корбин считает, что на уволенную Эмбер Радд свалили то, за что должен был отвечать ее начальник."Эмбер Радд была "щитом" Терезы Мэй. Теперь она уходит. И Терезе Мэй придется ответить на вопросы", — говорит лидер лейбористов.Тереза Мэй ведет страну к выходу из Евросоюза, но по пути теряет членов своей команды. Это уже четвертая скандальная отставка, и в каком составе правительство дойдет до "Брекзита" — загадка для всех.По ключевым вопросам переговоров с Европой внутри кабинета согласия нет. Главная проблема — как, выйдя из Евросоюза, не потерять Северную Ирландию. Если ирландская граница перестанет быть прозрачной, неизбежен конфликт.Без решения ирландского вопроса соглашения по "Брекзиту" не достичь, заявил сегодня представитель Евросоюза на переговорах с Великобританией Мишель Барнье. "Мы еще не договорились, и существуют серьезные риски. Нам нужно быть готовыми к любым вариантам, в том числе к тому, что достичь соглашения нам не удастся", — сказал он.Барнье сейчас находится в Ирландии. Его партнер по переговорам — британский министр Дэвид Дэвис — увяз в аппаратной борьбе. Газета The Sunday Times сообщила, что он может подать в отставку из-за разногласий с Терезой Мэй. Еще одним кандидатом на выход газета называет министра иностранных дел Бориса Джонсона. У него с премьер-министром давнее противостояние."Министры дерутся между собой как крысы в мешке. У правительства нет ни плана, ни ключа к решению проблем", — говорит депутат парламента Лайла Моран.Эмбер Радд возглавляла Министерство внутренних дел в разгар громкого международного скандала, связанного с так называемым делом Скрипалей. Эпизод, из-за которого министр подала в отставку, лишний раз подчеркивает, с какой легкостью члены британского кабинета министров, пользуясь их собственной лексикой, вводят всех в заблуждение — если считают это целесообразным.