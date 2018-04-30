Телевизионщики рассекретили доходы звезд от участия в ток-шоу. Гонорары некоторых шокируют.

Телевизионщики рассекретили доходы звезд от участия в ток-шоу. Гонорары некоторых шокируют."Если раньше жена Джигарханяна брала от 700 тысяч до одного миллиона рублей за эфир, то теперь гонорар вырос до пяти миллионов", – сообщили в программе "Ты не поверишь!" на НТВ.Информацию о ом, что Виталина берет деньги за участие в ток-шоу подтвердила ее бывшая подруга Элина Мазур. "У Виталины, насколько я знаю, контракт с Первым каналом на полгода. А значит до конца лета она будет туда ходить. Других источников дохода у нее нет. А на канале хорошо платят", – заявила Мазур.К настоящему времени Цымбалюк-Романовская приняла участие в 20 ток-шоу. Если считать даже по самой низкой ставке, выходит, что выставив свою личную жизнь на всеобщее обозрение, она заработала 14 миллионов рублей.И это без учета общения с прессой. Известно, что бесплатно Виталина интервью не дает. Даже на ее пресс-конференцию не пустили телеканалы, с которыми у пианистки нет контракта.Но Цымбалюк-Романовская не одна такая ушлая. Другие звезды тоже не прочь подзаработать. К примеру, Дана Борисова получает за день участия в скандальном телешоу у Малахова 500 тысяч рублей.Диане Шурыгина с мамой за каждый эфир платили около миллиона рублей. У них был не только контракт, но и сценарий, в котором были прописаны не только все слова, но даже действия участников шоу в студии.Не далеко ушли и дети Спартака Мишулина. Тимур Еремеев и Карина Мишулина получают от 700 тысяч до миллиона рублей. Они вместе с редакторами программ придумывают сюжеты все новых и новых скандалов.