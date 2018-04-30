Король российской эстрады Филипп Киркоров 30 апреля отмечает день рождения. Первым певца поздравила Ольга Бузова.

Король российской эстрады Филипп Киркоров 30 апреля отмечает день рождения. Первым певца поздравила Ольга Бузова."С днем рождения мой Филипп @fkirkorov Все, что я хотела, я сказала тебе сегодня ночью лично (и была самой первой)" – написала звезда "Дома-2" на своей странице в Instagram (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим.ред.).В трогательном послании поп-королю Бузова сделала странный намек на близкие отношения с Киркоровым. "Жаль, что из-за гастролей мне не удалось полететь с тобой в Португалию Не знаю ни одного такого еще как ты Продолжай радовать свою любимую публику своим талантом и харизмой Здоровья тебе и твоим близким Твоя Оля", – отметила певица.Фанаты Бузовой пришли в недоумение от такого послания. Поклонники закидали свою любимицу вопросами. "У них роман?" "Они встречаются?" "Оля, что у вас с Филиппом происходит" "Замуж зовет?".Другие предостерегли Ольгу. "Оля, зачем ты так открываешь своё сердце , ведь потом будет очень больно", "Я думаю он с ней просто развлекается", "Оля, зачем этот старый тебе нужен?" – заявили фоловеры.Отметим, что Бузова оставила все комментарии без внимания. Филипп Киркоров тоже пока не высказывался о своей личной жизни.