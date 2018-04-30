В пресс-службе группы компаний Ланит подтвердили информацию о кончине основателя и президента холдинга Георгия Генса. В IT-холдинге выражают соболезнования родным и близким Георгия Генса. Ему было 63 года.

В пресс-службе IT-холдинга "Ланит" подтвердили информацию о кончине основателя и президента холдинга Георгия Генса. В холдинге соболезнуют родным и близким Георгия Генса. Ему было 63 года."Он ушел внезапно, ярко — так же, как и жил. Летел на лыжах с горы. Остановилось сердце", — говорится в сообщении пресс-службы.Георгий Генс был другом для всех своих сотрудников, а для многих он был как отец. И его сердца хватало на всех, говорят в компании — на сотрудников, друзей, близких и часто даже далеких людей."Каждый день — как подарок", — как-то сказал Георгий Генс. Именно так он прожил свою жизнь", — добавили в пресс-службе.IT-холдинг "Ланит" объединяет компании в сфере системной и сетевой интеграции, IT-дистрибуции, консалтинга, аутсорсинга и разработки софта. В рейтинге крупнейших IT-компаний TAdviser в 2016 году "Ланит" занимал третье место после "Ростеха" и "Национальной компьютерной корпорации". Выручка компании составляла 11,9 миллиардов рублей, при этом чистый убыток был оценен в полтора миллиарда. Георгий Генс был собственником группы "Ланит" и входил во вторую сотню богатейших российских предпринимателей. Его состояние оценивалось в 700 миллионов долларов.