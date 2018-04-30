Неизвестные ранили из огнестрельного оружия шестилетнего мальчика в Ровенской области. Полиция предполагает, что выстрел был осуществлен из автомата Калашникова.

Шестилетний украинский мальчик, играя возле своего дома, получил пулю в спину.Инцидент произошел 28 апреля в селе Шпанов Ровенской области. Ребенок, находясь во дворе, почувствовал острую боль в области лопатки. Родители обратились к медикам. Врачи извлекли из тела мальчика пулю 7,62 миллиметра.Полиция изъяла пулю и предположила, что выстрел был осуществлен из автомата Калашникова. Заведено уголовное дело по статье "причинение тяжкого или средней тяжести телесного повреждения по неосторожности", наказание по ней — до двух лет заключения.Жизни мальчика ничего не угрожает. Ведется расследование, передает РИА Новости.