После подписания предварительного договора купли-продажи двух машиномест заявитель под расписку передал денежные средства...

Оперативниками уголовного розыска ОМВД России по Красносельскому району на Ломоносовском проспекте задержан подозреваемый в хищении более 5 млн рублей путем мошенничестваВ территориальный отдел полиции поступило заявление от 53-летнего москвича по факту мошенничества. Как рассказал потерпевший, малознакомый мужчина предложил ему купить два машиноместа на Ломоносовском проспекте. После подписания предварительного договора купли-продажи в офисе в Рыбниковском переулке заявитель под расписку передал ему денежные средства. Однако после получения денег злоумышленник свои обязательства по договору не исполнил, на телефонные звонки не отвечал. Материальный ущерб составил 5 млн 300 тысяч рублей.В ходе оперативно-розыскных мероприятий на Ломоносовском проспекте сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 51-летний мужчина, проживающий в столице. Как выяснилось, в действительности он не имел прав собственности на продаваемые машиноместа. Денежные средства он потратил по собственному усмотрению.Следствием территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-15-61