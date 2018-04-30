Сотрудник газовой службы, который приходил в квартиру к пенсионерке и предлагал установить датчики утечки газа, похитил у нее золотое кольцо...
Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Печатники задержали 22-летнего приезжего, подозреваемого в краже.
В полицию обратилась 87-летняя москвичка. Потерпевшая рассказала, что из ее квартиры, расположенной в доме по улице Гурьянова, пропало золотое кольцо стоимостью 12 тысяч рублей.
В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого недалеко от места происшествия. Им оказался сотрудник газовой службы, который за несколько часов до этого приходил в квартиру к пенсионерке и предлагал установить датчики утечки газа.
Похищенное подозреваемый успел сбыть.
По данному факту СО ОМВД России по району Печатники было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Пресс-служба УВД по ЮВАО
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