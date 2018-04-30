Сотрудник газовой службы, который приходил в квартиру к пенсионерке и предлагал установить датчики утечки газа, похитил у нее золотое кольцо...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Печатники задержали 22-летнего приезжего, подозреваемого в краже.В полицию обратилась 87-летняя москвичка. Потерпевшая рассказала, что из ее квартиры, расположенной в доме по улице Гурьянова, пропало золотое кольцо стоимостью 12 тысяч рублей.В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого недалеко от места происшествия. Им оказался сотрудник газовой службы, который за несколько часов до этого приходил в квартиру к пенсионерке и предлагал установить датчики утечки газа.Похищенное подозреваемый успел сбыть.По данному факту СО ОМВД России по району Печатники было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18