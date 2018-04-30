В Сене (Париж, Франция) нашли тело 27-летней женщины, пропавшей в январе во время учений речной полиции. Труп всплыл около остановки речного трамвая Лувр. Погибшую опознали по форме.

В Сене (Париж, Франция) нашли тело 27-летней женщины, пропавшей в январе во время учений речной полиции.Труп всплыл около остановки речного трамвая "Лувр". Погибшую опознали по форме.Ранее сообщалось, что женщина-водолаз пропала во время плановых учений спасателей и речной полиции на Сене. Ее искали с помощью вертолета и беспилотника, но безуспешно, передает РИА Новости