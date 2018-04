Дональд Трамп задумался, подойдет ли Дом мира на границе двух корейских государств для встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, где ранее прошел саммит корейских лидеров. Президент назвал это место более представительным, важным и надежным, чем территория третьей стороны.

Дональд Трамп задумался, подойдет ли "Дом мира" на границе двух корейских государств для встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, где ранее прошел саммит корейских лидеров. Президент назвал это место более представительным, важным и надежным, чем территория третьей стороны.Numerous countries are being considered for the MEETING, but would Peace House/Freedom House, on the Border of North & South Korea, be a more Representative, Important and Lasting site than a third party country? Just asking!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 апреля 2018 г.Ранее американский лидер заявил, что саммит США-КНДР может состояться через три-четыре недели. По его словам, "это должна быть очень важная встреча", связанная с вопросом денуклеаризации Корейского полуострова.В пятницу, 20 апреля, состоялся исторический саммит с участием лидеров двух Корей. Итогом переговоров стали договоренности о примирении, денуклеаризации и сотрудничестве.