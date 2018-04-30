В Егорьевске при пожаре в квартире в двухэтажном жилом доме погибли трое детей, находившихся без присмотра. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Ход расследования дела взяла на контроль прокуратура Московской области.

В Егорьевске при пожаре в квартире в двухэтажном жилом доме погибли трое детей, находившихся без присмотра. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Ход расследования дела взяла на контроль прокуратура Московской области, передает РИА Новости.Известно, что на втором этаже двухэтажного многоквартирного жилого дома произошло возгорание. В ходе тушения пожара были обнаружены тела двух малолетних дней, третий в бессознательном состоянии был доставлен в больницу. Позже стало известно, что погибли все три ребенка.