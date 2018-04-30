Опасную находку вывезли из города и обезвредили

Опасную находку вывезли из города и обезвредилиВо Владимире нашли минометный снаряд времен Великой Ответственной войны, сообщает пресс-служба УМВД по региону. Его обнаружили днем 30 апреля во время археологических раскопок в центре города – на Театральной площади, недалеко от Золотых ворот.На место происшествия прибыли экстренные службы. Взрывотехники оцепили площадь, поместили неразорвавшийся снаряд и вывезли из города для последующей ликвидации.Поскольку военные действия на территории Владимира не велись, специалисты полагают, что снаряд попал в город еще в 50-е годы прошлого столетия вместе с привезенным грунтом.