В дагестанском селе Гагатли жители самостоятельно потушили горящие дома, не дожидаясь приезда пожарных. Сотни людей выстроились в живую цепь до ближайшей реки, чтобы передавать ведра с водой к очагу возгорания.

В дагестанском селе Гагатли жители самостоятельно потушили горящие дома, не дожидаясь приезда пожарных, передает канал "Россия 24". Сотни людей выстроились в живую цепь до ближайшей реки, чтобы передавать ведра с водой к очагу возгорания.В итоге пламя уничтожило 3 дома, но дальше не распространилось. Никто не пострадал. Когда пожарные все же прибыли на место, огонь был уже полностью потушен.