У острова Фескр в Финском заливе обнаружена Щука. Это советская подводная лодка Щ-405. Она лежит на глубине 50 метров. Субмарина погибла в 1942 году, когда в надводном положении совершала переход из Кронштадта к острову Лавенсари (современный Мощный).

У острова Фескр в Финском заливе обнаружена "Щука". Это советская подводная лодка Щ-405. Она лежит на глубине 50 метров. Субмарина погибла в 1942 году, когда в надводном положении совершала переход из Кронштадта к острову Лавенсари (современный Мощный).У субмарины оторвана носовая часть, сообщает РИА Новости. Корпус затянут сетями. В районе, где в результате разрыва мины погибла подводная лодка, находилось немецкое минное заграждение Seeigel ("Морской еж").Экспедиция "Поклон кораблям Великой Победы" продолжает исследование дна, продвигаясь в сторону острова Большой Тютерс. С 2005 года при поддержке Минобороны России и депутата Госдумы генерала армии Николая Ковалева обнаружено более десятка подводных лодок, в том числе четыре в районе островов Гогланд и Большой Тютерс.Подлодки типа "Щука" строились в 1930-1940-х годах. Они отличались дешевизной производства, маневренностью и живучестью. Щ-405 была заложена 31 декабря 1938 года в Ленинграде и спущена на воду 16 декабря 1939 года. В ВМФ СССР она прослужила год и 6 дней.