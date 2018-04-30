С ребятами были изучены сигналы пешеходного и транспортного светофора, основные знаки дорожного движения, для чего необходимы светоотражающие элементы на ранцах и одежде.
Представители государственной инспекции безопасности дорожного движения межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» и пятого отряда федеральной противопожарной службы провёли комплексный урок с учащимися школы №2 в городе Гусь-Хрустальный.
В рамках данного мероприятия сотрудники ГИБДД обсудили со школьниками вопросы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, а также соблюдение Правил дорожного движения в весенний период. Полицейские напомнили ребятам о культуре безопасного поведения на улицах, дорогах и в общественных местах.
С ребятами были изучены сигналы пешеходного и транспортного светофора, основные знаки дорожного движения, для чего необходимы светоотражающие элементы на ранцах и одежде. Особое внимание было уделено юным водителям велосипедов. Также ребятам напомнили, что до 14-летнего возраста запрещено выезжать на проезжую часть и пересекать ее, даже по пешеходному переходу, на велосипеде и что переходить дорогу необходимо только пешком.
Продолжил безопасную беседу представитель пятого отряда федеральной противопожарной службы, который начал беседу со школьниками с правил поведения в людных местах, крупных магазинах, развлекательных и торговых центрах. Ребятам рассказали, как правильно эвакуироваться из помещений при большом потоке людей, кКак использовать огнетушители, как спастись при задымлении, какие приёмы использовать, если охватила паника и многое другое.
Затем в оживленной беседе со спасателями ребята обсудили способы дозвона в экстренные службы с мобильного телефона, а также поговорили об опасности ложных вызовов.
В ходе встречи школьники задавали вопросы, высказывали своё мнение.На каждый задаваемый вопрос учащиеся получили подробные ответы.
В завершении мероприятия представители силовых структур пожелали учащимся хороших отметок, безопасного и весеннего настроения.