С ребятами были изучены сигналы пешеходного и транспортного светофора, основные знаки дорожного движения, для чего необходимы светоотражающие элементы на ранцах и одежде.

Представители государственной инспекции безопасности дорожного движения межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» и пятого отряда федеральной противопожарной службы провёли комплексный урок с учащимися школы №2 в городе Гусь-Хрустальный.В рамках данного мероприятия сотрудники ГИБДД обсудили со школьниками вопросы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, а также соблюдение Правил дорожного движения в весенний период. Полицейские напомнили ребятам о культуре безопасного поведения на улицах, дорогах и в общественных местах.С ребятами были изучены сигналы пешеходного и транспортного светофора, основные знаки дорожного движения, для чего необходимы светоотражающие элементы на ранцах и одежде. Особое внимание было уделено юным водителям велосипедов. Также ребятам напомнили, что до 14-летнего возраста запрещено выезжать на проезжую часть и пересекать ее, даже по пешеходному переходу, на велосипеде и что переходить дорогу необходимо только пешком.Продолжил безопасную беседу представитель пятого отряда федеральной противопожарной службы, который начал беседу со школьниками с правил поведения в людных местах, крупных магазинах, развлекательных и торговых центрах. Ребятам рассказали, как правильно эвакуироваться из помещений при большом потоке людей, кКак использовать огнетушители, как спастись при задымлении, какие приёмы использовать, если охватила паника и многое другое.Затем в оживленной беседе со спасателями ребята обсудили способы дозвона в экстренные службы с мобильного телефона, а также поговорили об опасности ложных вызовов.В ходе встречи школьники задавали вопросы, высказывали своё мнение.На каждый задаваемый вопрос учащиеся получили подробные ответы.В завершении мероприятия представители силовых структур пожелали учащимся хороших отметок, безопасного и весеннего настроения.