В Большом зале Московской консерватории стартовал второй международный конкурс молодых пианистов Grand Piano Competition. Художественный руководитель музыкального турнира - Денис Мацуев. Все участники - не старше 16-и лет. Призовой фонд соревнований - 40 тысяч долларов, а обладателя Гран-при наградят также акустическим роялем.

В Большом зале Московской консерватории стартовал второй международный конкурс молодых пианистов Grand Piano Competition. Художественный руководитель музыкального турнира — Денис Мацуев. Все участники — не старше 16-и лет. Призовой фонд соревнований — 40 тысяч долларов, а обладателя Гран-при наградят также акустическим роялем.В Большом Рахманиновском зале Консерватории нет свободных мест, здесь и профессионалы, и будущие участники этого международного конкурса молодых пианистов. Шестилетний Елисей Мысин из Ставрополя, которого сравнивают с Моцартом, пока в сопровождении мамы. Конкурс проходит во второй раз, но он уже зарекомендовал себя как престижный. Участников вызывают на сцену, и каждый идет через зал, держа в руках флаг своей страны.Было подано 98 заявок из 26 стран мира, строгое жюри отобрало 15. Самой юной в этот раз оказалась Александра Довгань из России, ей всего 10 лет. Члены жюри говорят, что в этом году уровень участников очень высокий.После представления участников, называют членов жюри, начиная с легенды Московской Консерватории Сергея Доренского. Все происходящее напоминает даже не конкурс, а праздник музыки.15-летний ученик Центральной музыкальной школы Иван Бессонов помимо Чайковского и Баха будет исполнять еще и свои композиции. И говорит, что совсем не волнуется.Конкурс сохраняет оригинальный формат, когда все прошедшие в очный тур исполнители считают себя победителями. Первое, второе и третье место не присуждаются, пять участников станут лауреатами и получат премию, обладателя Гран-при наградят акустическим роялем.Конкурс пройдет в Консерватории и Концертном зале имени Чайковского, с конкурсантами выступит Госоркестр имени Светланова. Сегодня с этим прославленным коллективом музыку Пуленка играют победители прошлого конкурса, который состоялся два года назад. Это теперь уже состоявшиеся блестящие исполнители — Александр Малофеев и Сандро Небиеридзе.В программу включены мастер-классы известных пианистов, членов жюри Петрушанского, Палечного, Юденича. В заключительном гала-концерте примет участие сам капитан лайнера, как сегодня назвали руководителя конкурса Дениса Мацуева, а также Валерий Гергиев.