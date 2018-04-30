По информации сирийских СМИ, в окрестностях городов Хама и Алеппо слышны громкие звуки взрывов. Причина инцидентов пока не установлена, ее устанавливают ответственные органы.

По информации сирийских СМИ, в окрестностях городов Хама и Алеппо слышны громкие звуки взрывов. Причина инцидентов пока не установлена, ее устанавливают ответственные органы.Как сообщил источник в сирийских правоохранительных органах, в окрестностях Хамы и Алеппо были атакованы склады оружия сирийской правительственной армии, в результате чего на складе, расположенном в пригороде Хамы возник крупный пожар. Источник уточнил, что атаки могли быть совершены с использованием авиации В то же время, другой источник сообщает, что военные объекты сирийской армии были атакованы с использованием ракет..Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года, напоминает РИА Новости. По оценке заместителя Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Стивена О'Брайена, число жертв боевых действий в стране может составлять от 300 тысяч до полумиллиона человек.