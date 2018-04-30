Полицейские изъяли у женщины около 500 граммов неизвестного вещества. По результатам исследования 300 граммов содержат в своем составе героин...

Сотрудниками Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по САО задержана подозреваемая в покушении на сбыт героина.В ходе оперативно-розыскных мероприятий на улице Маршала Федоренко полицейские задержали 28-летнюю москвичку. В ходе личного досмотра у нее обнаружено неизвестное вещество, общей массой около 500 граммов. Согласно проведенному исследованию 300 граммов вещества содержит в своем составе наркотическое средство - героин. Остальная часть изъятого отправлена на дополнительное исследование. Установлено, что наркотик предназначался для дальнейшего сбыта.Следственным управлением УВД по САО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Подозреваемая задержана в порядке ст. 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29