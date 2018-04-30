Полицейские изъяли у женщины около 500 граммов неизвестного вещества. По результатам исследования 300 граммов содержат в своем составе героин...
Сотрудниками Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по САО задержана подозреваемая в покушении на сбыт героина.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий на улице Маршала Федоренко полицейские задержали 28-летнюю москвичку. В ходе личного досмотра у нее обнаружено неизвестное вещество, общей массой около 500 граммов. Согласно проведенному исследованию 300 граммов вещества содержит в своем составе наркотическое средство - героин. Остальная часть изъятого отправлена на дополнительное исследование. Установлено, что наркотик предназначался для дальнейшего сбыта.
Следственным управлением УВД по САО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Подозреваемая задержана в порядке ст. 91 УПК РФ.
Пресс-служба УВД по САО
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