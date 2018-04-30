За три тура до финиша испанской примеры Барселона обеспечила себе чемпионский титул. Победив в гостях Депортиво 4:2, сине-гранатовые стали недосягаемыми для ближайшего преследователя – мадридского Атлетико.

За три тура до финиша испанской примеры "Барселона" обеспечила себе чемпионский титул. Победив в гостях "Депортиво" 4:2, сине-гранатовые стали недосягаемыми для ближайшего преследователя – мадридского "Атлетико".Для того, чтобы стать чемпионом в 25-й раз "Барселоне" нужно было победить в Ла-Корунье. И уже на 7 минуте гости вели в счете после удара Фелипе Коутиньо. На 38 минуте Лионель Месси развил успех. Но еще до перерыва нападающий "Депора" Лукас Перес один гол отыграл.Во втором тайме Эмре Чолак восстановил равновесие. "Депортиво" перехватил инициативу и несколько раз был близок к тому, чтобы выйти вперед. Но Месси после передачи Луиса Суареса вывел гостей вперед. А через несколько минут лучший снайпер сине-гранатовых забил свой третий мяч и подвел итог матча. "Барселона" победила 4:2.У "Барселоны" стало 86 очков после 34 игр. "Барса" до сих пор сохраняет ноль в графе поражения. Сыгравший на матч больше ""Атлетико" набрал 75 очков. Если даже мадридцы победят в трех оставшихся встречах, то они смогут набрать только 84 очка и не догонят син-гранатовых. "Барселона" стала чемпионом в 25-й раз после годичного перерыва.