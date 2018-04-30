Вот так я попал под танк. Перелом лодыжки, - мужчина, угодивший под копию советского танка Т-60 в ходе проведения фестиваля Боевая сталь в Санкт-Петербурге, разместил в сети кадры инцидента со своим участием, снятые им самим во время и сразу после ЧП.

Мужчина, упавший в минувшее воскресенье, 29 апреля, под танк во время проведения фестиваля "Боевая сталь" в Приморском районе Санкт-Петербурга, разместил в сети видео ЧП от первого лица.На записи видно, как Т-60 — копия советского танка времен Великой Отечественной войны, преодолел песчаную насыпь, во время спуска с которой три человека сорвались и упали перед репликой боевой машины.Как сообщалось ранее, подростки 10 и 15 лет отделались легкими ушибами, 32-летний мужчина, попавший под гусеницу, получил перелом ноги и ушиб грудной клетки."Вот так я попал под танк. Перелом лодыжки. Танк наехал на меня", — резюмировал автор ролика.