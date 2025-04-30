Волонтёры предупреждают, что Сергей может находиться в любом районе, включая близлежащие города

Полиция и волонтёры поискового отряда «ЛизаАлерт» разыскивают 54-летнего Сергея Анатольевича Танаева, который пропал без вести 18 апреля 2025 года. Последний раз его видели на дороге во Владимире.Приметы мужчины: рост около 170 см, среднее телосложение, седые волосы, серо-голубые глаза. В день исчезновения он был одет в тёмную куртку и тёмно-синие джинсы.Волонтёры предупреждают, что Сергей может находиться в любом районе, включая близлежащие города. Если у вас есть информация о его местонахождении, просьба срочно сообщить на горячую линию «ЛизаАлерт» по номеру 8 (800) 700-54-52 или по номеру 112. Также можно связаться с волонтёром Яной (позывной «Таврида») по телефону 8 (969) 059-51-95.