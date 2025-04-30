Количество летальных исходов сократилось на 16,9%.

С начала 2025 года во Владимирской области произошел 71 случай острых отравлений спиртосодержащей продукцией, что отмечает снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество летальных исходов сократилось на 16,9%.Согласно данным регионального Управления Роспотребнадзора, мужчин отравляется в 2,55 раза чаще, чем женщин, причем 59 случаев отравлений были вызваны этиловым спиртом.Больше всего происшествий зарегистрировано в областном центре — Владимире, где зафиксировано 18 случаев, из которых 15 закончились летальным исходом. В Коврове и Ковровском районе произошли 11 отравлений, из них восемь — летальные, а в Александровском и Вязниковском районах произошло по 7 случаев с летальным исходом.Напомним, ранее мы писали, что