Пытались обмануть молокозавод «Ополье» на крупную сумму, а в итоге попали под уголовное дело. В Юрьев-Польском будут судить двоих местных жителей – 30 и 41 года, их обвиняют в особо крупном

Пытались обмануть молокозавод «Ополье» на крупную сумму, а в итоге попали под уголовное дело. В Юрьев-Польском будут судить двоих местных жителей – 30 и 41 года, их обвиняют в особо крупном мошенничестве. Как рассказали в УМВД области, в течение трех лет сообщники проводили свои преступные махинации. Один из них был сотрудником предприятия, второй – индивидуальным