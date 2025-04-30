В последние годы российская экономика демонстрирует возможность успешно развиваться в любых геополитических реалиях. Топливно-энергетический комплекс по-прежнему остаётся важнейшим сектором промышленности: так, доля ТЭК составляет примерно одну пятую от всего объёма ВВП, а сумма инвестиций в отрасль по итогам прошлого года составила больше 10 трлн руб. Однако для устойчивого развития необходимо и замещение импортных технологий и оборудования, и разработка новых перспективных направлений. Всего, по словам вице-премьера РФ Александра Новака, отраслям, связанным с топливно-энергетическим комплексом, предстоит создать и вывести на рынок около 400 новых видов оборудования и технологий.

Крупный вклад в достижение технологического суверенитета ТЭК призван внести национальный проект "Новые атомные и энергетические технологии", который стартует в этом году. В него входят десять федеральных подпроектов, значительная часть из которых посвящена электроэнергетике и атомным технологиям: атомным станциям существующего водо-водяного типа и новым реакторам на быстрых нейтронах, проектам атомных станций малой мощности, разработке нового оборудования для возобновляемых источников энергии, совершенствованию производства газовых турбин — например, двухвальных установок мощностью 110 мегаватт, или турбин средней и малой мощности в диапазоне от 2-4 до 12-16 мегаватт.Для разработки такого количества технологий и оборудования требуется не только значительное финансирование (только из федерального бюджета до 2030 года планируется выделить 130 миллиардов рублей), но и выстраивание взаимодействия промышленности, науки и государства. Совместные усилия ведущих промышленных предприятий, инжиниринговых компаний, конструкторских бюро, НИИ и вузов, квалифицированных заказчиков и представителей государственной власти призваны разработать и внедрить критически важные технологии для внутренних объектов ТЭК, а также расширить и укрепить присутствие России на международном энергетическом рынке.Спикер: Олег Шевцов, генеральный директор АО «Трансэнерком»