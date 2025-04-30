По данным службы безопасности, к фиктивной регистрации иностранных граждан причастны 8 человек.

Более тысячи иностранцев получили возможность нелегально находиться в России благодаря преступной схеме, раскрытой ФСБ во Владимире.Организованная группа из восьми человек, действовавшая с сентября 2022 года по май 2024 года, занималась фиктивной регистрацией мигрантов.34-летний житель Владимира руководил группой, трое граждан одной из центральноазиатских республик занимались поиском клиентов, а четверо местных жителей обеспечивали им фиктивную регистрацию.В настоящее время в следственном комитете расследуется уголовное дело.