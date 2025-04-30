Губернатор Александр Авдеев проведет свою седьмую пресс-конференцию 5 мая, сообщили в правительстве области. Общение с журналистами пройдет на площадке Центра пропаганды изобразительного

Губернатор Александр Авдеев проведет свою седьмую пресс-конференцию 5 мая, сообщили в правительстве области. Общение с журналистами пройдет на площадке Центра пропаганды изобразительного искусства. Начало – в 12:00. Жители смогут увидеть трансляцию пресс-конференции на телеканале «Губерния-33». В текстовом варианте основные тезисы встречи будут опубликованы в телеграм-канале правительства области. Напомним, пресс-конференция должна была состоятся 24 апреля, но