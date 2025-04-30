Сергей Блинов родом из Узбекистана, имеет высшее образование в области механизации сельского хозяйства.

В Юрьев-Польском районе Владимирской области произошли кадровые изменения: Совет народных депутатов принял отставку главы администрации Анатолия Трофимова, который покидает свою должность в связи с переходом на новое место работы. Исполняющим обязанности главы администрации назначен Сергей Блинов, ранее занимавший пост главы администрации Красносельского сельского поселения.Сергей Блинов родом из Узбекистана, имеет высшее образование в области механизации сельского хозяйства.Свой карьерный путь он начал в 1998 году и быстро поднялся по карьерной лестнице, занимая руководящие должности в администрации Юрьев-Польского района. Теперь он будет отвечать за развитие всего района.