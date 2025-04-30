Сквер в микрорайоне Коммунар и территория за филармонией — одни из лидеров в голосовании за объекты благоустройства. Пространство в районе 1-го дома на проспекте Ленина сейчас представляет

Сквер в микрорайоне Коммунар и территория за филармонией — одни из лидеров в голосовании за объекты благоустройства. Пространство в районе 1-го дома на проспекте Ленина сейчас представляет из себя заросшую мусором хаотичную, песчаную парковку. При ветряной погоде песок летит прямо в глаза местным жителям, которые прогуливаются неподалеку или идут по делам. Екатерина Николаева, жительница г.