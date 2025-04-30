Согласно опросу* ВТБ, почти две трети жителей ЦФО хранят дома наличные деньги.

Согласно опросу* ВТБ, почти две трети жителей ЦФО хранят дома наличные деньги. При этом более половины из них могут доверить свои сбережения банку при условии высоких процентных ставок по вкладам, гарантии безопасности и защиты средств. В основном дома лежит небольшая сумма – до 30 тыс. рублей.Около четверти респондентов предпочитают хранить наличные в сейфе, а также в книгах (24%) и разного рода копилках (18%). Некоторые (12%) кладут деньги в скрытые карманы в одежде, а 9% россиян хранят наличные по старинке под матрасом. Также среди наиболее необычных мест, куда прячут деньги дома – за картинами, в кухонных принадлежностях, в электронике, под полом, внутри игрушек или других детских вещей, в ванной комнате.В основном жители ЦФО хранят дома некрупную сумму денег: от 5 до 30 тыс. рублей (60% опрошенных) или от 30 до 100 тыс. рублей (27% респондентов). Большинство отмечает, что хранить наличные средства дома удобно, потому что к ним всегда есть доступ.В то же время, накопительный счет также обеспечивает доступность денег в любой момент – средства можно класть и снимать без потери ранее накопленных процентов. Многие используют его в качестве «электронного кошелька» для оперативного использования средств, который при этом приносит пассивный доход.«Высокий уровень ставок по банковским продуктам повлиял на структуру накоплений россиян, которые стремятся все больше средств аккумулировать не в «свинке», а в банке. Сейчас пользуются большим спросом вклады и накопительные счета, которые не только обеспечивают ощутимый пассивный доход, но и гарантируют безопасность сбережений», – прокомментировал руководитель департамента сбережений и зачислений банка Дмитрий Володин.По оценке банка, доля наличных рублей в сбережениях и инвестициях, за исключением пенсионных и страховых продуктов, на текущий момент находится на историческом минимуме за последние 6 лет, и до конца года она может еще снизиться.* Опрос был проведен с 4 по 10 апреля по репрезентативной выборке среди 1500 россиян в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением более 100 тыс. человек.