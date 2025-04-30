Незаконный бизнес-план 33-летний житель Владимира придумал еще в 2022 году.

Владимирец и несколько мигрантов разработали преступный план, из-за которого более 1000 иностранцев нелегально получили регистрацию и смогли въехать в РФ. По преступной схеме ОПГ работала несколько лет, но ее раскрыли. Подробности — в материале .Участники ОПГ — мигрантыНезаконный бизнес-план 33-летний житель Владимира придумал еще в 2022 году. В долю он взял семь приятелей. Так, ОПГ за деньги начала «крышевать» нелегалов и помогать им получить регистрацию в России. Интересно, что трое из участников банды — иностранцы. Мужчины как раз занимались поиском мигрантов, которых нужно было поставить на учет.Обязанности по подготовке подложных документов для «клиентов» взял на себя 33-летний владимирец, а остальные участники ОПГ делали фиктивную регистрацию мигрантам у себя дома. За каждого прописанного иностранца они получали по 1000 рублей от «главаря».«Группировка незаконно легализовала на территории России более тысячи мигрантов», — рассказали в СУ СК РФ по Владимирской области.Грозит до 10 лет лишения свободы«Бизнес» просуществовал до мая 2024 года. Теперь за преступление каждому участнику ОПГ грозит до 10 лет лишения свободы. Дело расследуется по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, совершенная организованной группой).В настоящий момент руководитель группы и трое приезжих заключены под стражу.Продолжаются следственные действия, направленные на сбор доказательственной базы, а также установление причин и условий, способствовавших реализации преступной схемы.