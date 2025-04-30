Режим будет действовать до принятия решения о его отмене региональным правительством.

Во Владимирской области введен особый противопожарный режим из-за увеличения количества пожаров. Пресс-служба администрации региона сообщает, что в этот период вводятся дополнительные требования пожарной безопасности: запрещается разведение костров, топка печей и котлов, а также сжигание мусора и сухой травы.Ужесточается охрана объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, и круглосуточное патрулирование города добровольными пожарными и волонтерами. Режим будет действовать до принятия решения о его отмене региональным правительством.Напомним, ранее мы писали, что