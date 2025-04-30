Летом прошлого года энергосистема Юга России столкнулась с перегрузкой на фоне многодневной жары и плановых ремонтных работ на некоторых станциях. В результате южные регионы столкнулись с веерными отключениями электроснабжения. В преддверии летнего сезона 2025 года снова начали подниматься вопросы о том, стоит ли ожидать очередных перебоев в электроснабжении, и что было сделано для недопущения критической ситуации.

В первую очередь стоит оговориться, что в октябре 2024 года в полную силу стала работать ТЭС “Ударная” общей мощностью 560 мВт. Планируется и дальнейшее расширение станции на 840 мВт. Кроме этого, будут увеличены мощности ТЭС “Таврическая” в Крыму и Сочинской и Джубгинской ТЭС Краснодарского края. Однако этих изменений реально стоит ждать лишь к 2027-2028 годам.Другим вариантом решения проблемы выступает использование розничной генерации, т.е. покупка электроэнергии у частных домохозяйств и компаний, обладающих электростанциями мощностью не более 25 мВт. Получать дополнительную электроэнергию планируется и у других стран. Так, в декабре прошлого года Грузия и Азербайджан подтвердили, что в случае аварийных ситуаций готовы оказать помощь России в поставках электроэнергии. Кроме этого, будут сдвинуты плановые ремонтные работы энергетических станций с периода максимальных нагрузок, а к 2026 году ожидается ввод в эксплуатацию объектов быстровозводимой генерации.В целом, ситуация остаётся напряженной, т.к. в ближайшее время не планируется ввод новых мощностей, а запланированные строительства и расширения ТЭС займут от двух лет и более.Спикер: Олег Шевцов, генеральный директор АО «Трансэнерком»