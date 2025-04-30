По результатам опроса ВТБ, 50%* жителей ЦФО не отключают платные подписки, потому что надеются, что позже они им понадобятся.

По результатам опроса ВТБ, 50%* жителей ЦФО не отключают платные подписки, потому что надеются, что позже они им понадобятся. Также в топе причин — боязнь потерять скидки и незнание, как отключить подписку.Проблема управления подписками актуальна для большинства россиян: более трети респондентов имеют две-три платные подписки, еще четверть — только одну. При этом каждый четвертый опрошенный за последний год столкнулся с неожиданными платежами за подписки, которыми не пользовался. 33% признались, что такие списания происходили два-три раза в год.Онлайн-кинотеатры оказались лидерами среди невостребованных, но оплачиваемых сервисов — за них продолжают платить больше половины опрошенных жителей ЦФО (54%). Мультисервисные подписки занимают второе место (39%), а подписки на маркетплейсах — третье (23%). Также в топ неиспользуемых сервисов вошли музыкальные сервисы (18%), игровые подписки (11%), фитнес-приложения (7%), образовательные платформы (8%) и подписки на цифровые журналы и газеты (5%).Финансовые потери из-за забытых подписок могут быть значительными: 35% опрошенных ежемесячно тратят от 300 до 500 рублей на сервисы, которыми не пользуются. А 5% жителей ЦФО теряют от 2 тыс. до 5 тыс. рублей в месяц — возможно, из-за большого количества подключенных платных услуг.Половина опрошенных не отменяют оплату за подписки, потому что надеются, что рано или поздно еще воспользуются сервисом. Почти треть (29%) опасаются потерять скидки или бонусы. 14% просто не замечают списаний, 15% не знают, как отключить подписку, а 12% не хотят разбираться со всеми нюансами.«Подписки на различные ресурсы остаются популярными: люди все чаще отказываются от «пиратских» сервисов и предпочитают платить за качественный контент и дополнительные услуги. Однако в большом количестве подписок пользователи могут забыть о них и перестать платить за пользование сервисами», — отметил начальник управления «Развитие пакетов услуг и подписок» банка Владимир Лавров.* Опрос проведен в апреле по репрезентативной выборке среди 1500 россиян в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением более 100 тыс. человек.