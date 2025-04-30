В связи со сложившейся в последние годы геополитической ситуацией энергетическое машиностроение России столкнулось с рядом вызовов. Одной из серьёзных проблем стала зависимость российской энергетики от зарубежных компаний, производящих и обслуживающих газовые турбины большой мощности. Они используются в тепловой, газовой, ядерной, гидро- и ветроэнергетики, в промышленности и являются частью парогазовых установок. При этом, доля импорта в этом сегменте на 2022 год составляла более 90%. Основными поставщиками являлись Чехия (33%), Канада (30%) и США (22%). А на данный момент в России действует около 310 импортных газотурбинных установок общей стоимостью до 4 млрд. рублей.

С уходом с российского рынка таких крупных компаний, как Siemens, General Electric, SolarTurbines и др., остро встал вопрос не только о необходимости развития отечественного производства и начале поставок из других стран (в основном из Китая и Ирана), но и о важности собственных ремонтных работ на уже имеющихся газовых турбинах импортного производства. Первый такой удачный опыт был осуществлён на Воронежской ТЭЦ-2 без привлечения компании-изготовителя. Это по праву можно назвать крупным прорывом, который сводит на нет риск того, что в ближайшее время зарубежные газотурбинные установки в России прекратят свою работу.Кроме того, с учётом количества используемых импортных установок, работа в данном направлении должна продолжаться. Большинство из них было установлено в 10-х годах, а средний срок службы газовой турбины составляет порядка 30 лет с возможностью продления. Развитие технологий для ремонта снимает необходимость полного перехода на отечественные газовые турбины большой мощности. Однако при строительстве новых станций предпочтительнее использовать турбины российского производства.Спикер: Олег Шевцов, генеральный директор АО «Трансэнерком»